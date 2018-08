Nog kaarten voor 20ste Nacht van de Humor 21 augustus 2018

Unizo meldt dat er nog kaarten zijn voor de twintigste Nacht van de Humor. De stand-upcomedy op vrijdag 24 augustus om 20.15 uur in Expo omvat optredens van Gili, Joost Van Hyfte, Steven Mahieu, Dennis Nowé en Han Solo (MC). Er is in het kader van de jubileumeditie ook een verrassingsact. Kaarten kosten 20 euro. Er zijn ook nog gereserveerde tafels met hapjes en drankjes van 400 en 500 euro, voor tien personen, verkrijgbaar. De voorverkooppunten zijn in de Standaard Boekhandel en Press Shop. Meer informatie is verkrijgbaar op 056/61.24.73 of via mail info@unizowaregem.be. (LPS)