Noel en Bernice 65 jaar gehuwd Peter Lanssens

14 januari 2019

11u19 1

Noel Vanrobays (88) en Bernice Heugens (86) vierden recent hun briljanten huwelijksjubileum, in aanwezigheid van hun kinderen en klein- en achterkleinkinderen. De jubilarissen woonden in de Sprietestraat in Desselgem. Ze verblijven nu in woonzorgcentrum De Meers in Waregem. De viering was in intieme kring, op zaterdag 12 januari.