Nocturne in academie tegen kanker 07 februari 2018

Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) houdt op vrijdag 9 februari van 19 tot 23 uur een nocturne in de kunstacademie in de Olmstraat in Waregem. De toegang is gratis, maar er wordt wel een vrije bijdrage gevraagd voor de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Wie naar de nocturne komt, ervaart in ware festivalstijl activiteiten, optredens, voorstellingen en expo's op verschillende locaties in de academie. Er zijn ook rondtrekkende acts. Uitblazen kan in de loungebar of het jazzcafé. Een hapje eten kan aan een mobiel frietkot. De nocturne lokte vorig jaar 1.300 bezoekers. Meer info staat op www.academiewaregem.be. (LPS)