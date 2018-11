Nieuwenhovespurters vieren jubileum 15 november 2018

De Nieuwenhovespurters, goed voor 176 leden in vier groepen, bestaan 35 jaar in 2018. De kampioenen van afgelopen seizoen werden recent gevierd in zaal Leieburcht in Sint-Eloois-Vijve. We zien op de foto, zittend: Geert Boussier, Kevin Roijers, Steven Putman en Christa Van Den Driessche en rechtstaand Frans Malfait, Pascal De Luycker, Hein Taelman, Koen Kemseke, Freddy Coetsier, Linda Van Den Driessche, Rita Vervacke en Rony Beirlaen.











(LPS)