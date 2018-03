Nieuwenhovespurters vieren jubileum 02 maart 2018

De Nieuwenhovespurters vierden op zondag 25 februari het 35-jarig bestaan met een treffen vol veldtoertochten en wegritten. Er daagden ondanks de vrieskou zo'n 1.000 wielertoeristen op, met start en aankomst in het OC in Nieuwenhove bij Waregem. De club telt 170 leden, of vier groepen waaronder ook een damesgroep. Manfred Amez is voorzitter. Het bestuur omvat verder Pascal De Luycker, Rony Beirlaen, Claudine Lefevre, Frans Malfait, Luc Vanderswalmen, Joseph Himpe, Johan Steuperaert, Freddy Coetsier, Linda Van Den Driessche, Inge Holvoet en Dieter Amez. Info: www.nieuwenhovespurters.be.





(LPS)