Nieuwe woensdagmarkt uit de startblokken 06 september 2018

Er is voortaan wekelijks een markt op woensdag op het Kerkplein, telkens van 14 tot 18.30 uur. Redenen: het winkelaanbod is beperkt in de dorpskern, Bevernaars trokken vroeger liever naar de donderdagmarkt in Harelbeke en Beveren-Leie ligt van alle deelgemeenten in Waregem het verst van supermarkten. De start gisteren was goed voor vijftien kramers met beenhouwerijproducten, groenten en fruit, zuivel, brood en banket, zalm, kip, soep, champignons, snoep, koffie, bloemen en planten, hondenaccessoires, textiel en accessoires, horloges en juwelen. Er zijn ook vijf marktplaatsen op risico, die verloot worden. De eerste weken zijn er ook enkele extraatjes zoals kinderanimatie en muziek, en Waregembonnen die je kan winnen. (LPS)