Nieuwe stap voor heraanleg N382 02 juli 2018

De heraanleg van de Expresweg (N382) tussen de Biest en de Lebbestraat gaat vanaf dinsdag 3 juli een nieuwe fase in. De aannemer begint dan met het wegdek richting Gentseweg, wat gevolgen heeft voor het verkeer. Zo is sinds vrijdagmiddag de aansluiting op de Waregemstraat en Desselgemseweg weer open. En op 3 juli gaat ook de aansluiting met de Lebbestraat weer open. De Verbindingsweg gaat helemaal dicht, vanaf maandagavond 2 juli. Het agentschap wegen en verkeer (AWV) laat de heraanleg uitvoeren omdat de rijweg versleten is door spoorvorming. En om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, wordt de rotonde aan de Biest- en Vredestraat vervangen door een kruispunt met voorsorteerstroken een verkeerslichten en komt er ook een afgescheiden fietspad. De werken zijn eind augustus af. Meer uitleg, ook over hoe correct langs de werf te rijden: www.waregem.be/ expresweg. (LPS)