Nieuwe perrons én roltrappen 10 maart 2018

02u44 0 Waregem Er komen zoals geweten hogere perrons in het station van Waregem, zodat minder mobiele personen vlotter kunnen op- en afstappen. Er zijn nu meer details bekendgemaakt.

Zo worden ook de roltrappen vernieuwd en de trappen weggenomen aan de achterzijde van het station. "We kregen bevestiging van de federale regering, de werken kosten de NMBS 1.859.406 euro", zeggen schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V) en burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).





Schuilhuisjes

De werken starten in de loop van 2019 en duren tot eind 2020. Er komen ook nieuwe schuilhuisjes en zitbanken en een nieuwe geluidsinstallatie. De NMBS investeert dus vooral in een beter onthaal en een betere toegankelijkheid. Op een nieuw station moet Waregem sowieso tot na 2022 wachten. De vernieuwing van de stationshal en de afbrokkelende gevel zit voorlopig niet in het pakket. Het station ontvangt op een doorsnee werkdag tot 3.000 reizigers. (LPS)