Nieuwe Essevee-fanclub uit Gent maakt eerste verplaatsing ooit: “Nooit meer langs West-Vlaanderen rijden voor een match in de Ghelamco Arena” Sam Ooghe

05 december 2018

16u06 0 Waregem De eerste supportersclub van Zulte Waregem op Gents grondgebied is een feit. Dinsdagavond vertrok een minibusje met fans uit Gent, om er voor het eerst samen een uitmatch van hun team mee te maken.

1-0 verlies tegen de rivalen uit Kortrijk: de match zelf was niet bepaald memorabel voor de Essevee-fans. Maar de partij was om een andere reden wél speciaal voor de aanhang van de fusieclub, en dat door één minibusje met supporters. Allemaal leden van de eerste Essevee-supportersclub ooit uit de regio Groot-Gent.

“Dat er nog mensen uit de buurt van Gent voor Essevee supporterden, wisten we al”, zegt initiatiefnemer Thomas Vanbiervliet. “Deze zomer hebben we actie ondernomen.” Eerst was het zaak om de rood-groene Gentenaars online te verzamelen. In de Facebookgroep van de club zitten intussen 117 leden. Het minibusje naar de uitmatch op KVK was snel gevuld. Interesse genoeg uit Gent, blijkbaar.

“Hoe dat komt? Wel, er zitten verschillende profielen bij ons”, legt Vanbiervliet uit. “Sommigen zijn West-Vlaming en zijn verhuisd naar het Gentse, anderen zijn hier geboren maar hebben familieleden in de buurt van Zulte of Waregem. Vergeet ook niet hoeveel mensen gecharmeerd zijn door het mooie voetbal van Essevee, enkele seizoenen geleden. Nu loopt het wat minder, maar zelfs nu is er interesse.”

Tot voor deze zomer lag het dichtste alternatief voor de Gentenaars in Kruishoutem. De nieuwe club moet een einde maken aan absurde verplaatsingen, zoals die naar... Gent. “We moeten dan eerst vanuit Gent naar Waregem rijden, om daar op de bus terug te keren naar de Ghelamco Arena,” zegt Vanbiervliet. “Dan terug de bus op naar Waregem, om weer met de wagen naar Gent te rijden. (lacht) De verplaatsing naar AA Gent is dit seizoen jammer genoeg al achter de rug.”

Wie geïnteresseerd is, kan zich lid maken van de Facebookpagina Esseveesupporters uit regio Gent.