Nieuwe eigenaar laat Greenhouse verder groeien 15 november 2018

Dienstenchequebedrijf Greenhouse, met hoofdzetel in Waregem, heeft een nieuwe eigenaar.

Het bedrijf is nu in handen van Group Nastor. Dat is een investeringsgroep, waarin onder meer de in de sector van poetsbedrijven ervaren ondernemer Nico Daenens (48) uit Brugge zit. Group Nastor neemt Greenhouse van stichter Philip Nichelson en de private partner Vectis over. Philip Nichelson blijft aan boord van Greenhouse, als CEO. "Greenhouse is een sterk merk in de sector en het bedrijf wordt goed geleid. Het is onze ambitie om Greenhouse de komende jaren verder te laten groeien in Vlaanderen", zegt Nico Daenens. Greenhouse Dienstencheques werd vijftien jaar geleden opgericht. Het poetsbedrijf was aanvankelijk enkel in West-Vlaanderen actief, maar de jongste jaren kwamen er ook vestigingen in Limburg en Antwerpen. Het is nu een van de grootste spelers in de sector van de dienstencheques in Vlaanderen. Het heeft momenteel een netwerk van 37 kantoren en ruim 3.500 medewerkers. Vorig jaar was Greenhouse goed voor een omzet van 70 miljoen euro. De zoektocht naar een nieuwe investeerder werd opgestart nadat de private partner Vectis aangaf te willen uittreden. "Dat Greenhouse nu in handen komt van de ervaren Group Nastor, die ons DNA respecteert, is voor al onze medewerkers een goeie zaak", vindt Nichelson. "Ik vind inspraak voor de huishoudhulpen en samen werken aan een continue verbetering erg belangrijk. Ze moeten fier zijn en voldoening halen uit hun job", besluit Nico Daenens. (LPS)