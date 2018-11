Nieuw schepencollege telt één nieuwkomer 28 november 2018

Geen politieke aardverschuiving aan de Gaverbeek in de nieuwe legislatuur waarin CD&V de absolute meerderheid behoudt en Kurt Vanryckeghem burgervader blijft. Misschien wordt zijn derde ambtstermijn ook zijn laatste, al wil hij dat niet met zoveel woorden herhalen. "Iedereen weet dat er een vervaldatum staat op elke politicus, maar of dit bij mij aan het eind van 2024 zal zijn, kan ik nog niet zeggen", blijft Vanryckeghem op de vlakte. "We gaan de komende zes jaar besturen met een evenwichtig college dat één nieuwkomer telt. De continuïteit is dus gegarandeerd." Over het toekennen van schepenpostjes was er geen discussie aangezien de partij afging op het aantal stemmen. Peter Desmet en Chantal Coussement bedankten om persoonlijke voor een nieuw schepenambt, Philip Himpe is de enige nieuwkomer en zal zich ontfermen over Openbare Werken en Verkeer & Mobiliteit. Eerste schepen Rik Soens krijgt Financiën en Woonbeleid op zijn boterham, terwijl Jo Neirynck Burgerzaken en Onderwijs onder zijn hoede neemt. Kristof Chanterie wordt schepen van Sport en Omgeving. Daarom neemt hij na 10 jaar ontslag als voorzitter van Basket Waregem en krijgt hij er de titel van erevoorzitter. Pietro Lacopucci heeft Cultuur en Bib, Toerisme, Communicatie en feestelijkheden als verantwoordelijkheden. Maria Polfliet doet Groen en Landbouw. Joost Kerkhove wordt Voorzitter Bijzonder Comité en de Schepen van Zorg, Senioren en integratie. (MPM)