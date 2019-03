Nieuw record: Groot-Waregem telt 38.261 inwoners Peter Lanssens

18 maart 2019

12u13 0 Waregem De nieuwe bevolkingscijfers voor Groot-Waregem zijn bekend. Met een nieuw record, want er zijn 38.261 inwoners. Dat zijn er 157 meer dan in maart 2018. Er waren nooit eerder zoveel inwoners.

De cijfers komen uit het schepencollege van donderdag 14 maart en zijn door schepen van Burgerzaken Jo Neirynck (CD&V) vrijgegeven. De stad Waregem telt nu 23.759 inwoners (+48). Ook de deelgemeenten Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve blijven groeien met respectievelijk 5.322 (+22) en 3.950 (+99) inwoners. Desselgem is de vreemde eend in de bijt. Daar dalen de bevolkingscijfers, net zoals een jaar geleden trouwens. Deelgemeente Desselgem telt nu 5.230 (-12) inwoners. Indien de stijgende trend in zijn totaliteit niet doorbroken wordt in Groot-Waregem, komt tegen 2030 de magische kaap van 40.000 inwoners in zicht.