Nicolas Roose is vaste weerman in Waregem én Zulte Joyce Mesdag

28 december 2018

18u03 0

Nicolas Roose (28) uit Anzegem, de man achter meteorologisch bedrijf NoodweerBenelux, is de vaste weerman bij de stad Waregem. Hij is het die ’s morgens de strooidiensten aan het werk zet als het nodig blijkt, en hij is ook diegene die de weersomstandigheden vanop evenementen als Waregem Koerse en Hype-O-Dream het weer nauwgezet in het oog houdt. Sinds kort is hij ook de vaste weerman van de gemeente Zulte.

Nicolas herinnert zich nog glashelder wanneer zijn passie voor weer voor het eerst de kop op stak. “Toen ik zeven jaar oud was, was ik aan de kust voor een of ander evenement waarbij tal van bv’s samen troepten”, vertelt hij. “Het was een stralende zomerdag. Mensen lagen rijen dik te zonnen op het strand. Opeens sloeg het weer om. Op amper 5 minuten tijd brak een zwaar onweer uit. Ik zie de paraplu’s nog rondvliegen… Ik moet erg onder de indruk geweest zijn die dag toen, want de jaren nadien verslond ik het ene boek over het weer na het andere. Toen ik later tiener was, begon ik zelf zaken op te zoeken en metingen te doen, en die dan te posten op sociale media.”

Hoewel zijn liefde voor het weer immens groot was, koos Nicolas toch niet voor meteorologische studie. “Dat de studie Meteorologie zich over maar liefst 7 jaren strekt, was een belangrijke factor. Ik wilde echter ook altijd al lesgeven, en die passie heeft het bij mijn studiekeuze gehaald. In het dagelijkse leven sta ik voor het tweede leerjaar in basisschool De Keimolen in Kruishoutem, een job die ik enorm graag doe. Buiten de uren dat je mij in de klas kan vinden, volg ik het weer in België, Nederland en Luxemburg op de voet voor mijn weerbedrijf NoodweerBenelux.”

Nicolas zet algemene voorspellingen op zijn site van NoodweerBenelux, www.noodweer.be, maar je kan hem ook vragen om specifieke situaties op te volgen. “Het bestaande aanbod van weersvoorspellingen zijn enerzijds vrij algemeen, zoals de voorspellingen van pakweg het KMI, en anderzijds beperkt tot bepaalde momenten van de dag, zoals die van de weermannen- en vrouwen op tv. Bepaalde organisaties en instanties hebben zeker baat bij informatie die 24 uur op 24, 7 dagen op 7 binnen komt, en die specifiek over een bepaalde regio gaat, en daarvoor kunnen ze bij mij terecht. Ik weet de weg naar de juiste kanalen en kan de weerkaarten op de juiste manier interpreteren.”

Zo volgt hij onder meer het weer op de voet op, van op Waregem Koerse en Hype-O-Dream. “Het is heel handig om te weten waar en wanneer het gaat regenen bij de opbouw van een bepaald evenement. Ook op de dag zelf zijn lastminute updates van het weer van onschatbare waarde, denk maar terug aan het drama op Pukkelpop van in 2011.” Nicolas’ diensten worden al een tijdje ingezet in Waregem, maar recent kreeg hij er nu ook Zulte bij. “Ik volg bijvoorbeeld op wanneer het nodig zal zijn om te strooien. Op dit moment zijn er nationale websites die dat voor de steden en gemeenten opvolgen, maar het spreekt voor zich dat van regio tot regio sterk kan afwijken. Laatst kregen we bijvoorbeeld door dat er gestrooid zou moeten worden, terwijl dat in Waregem niet nodig zou zijn, zag ik. De strooidiensten zijn die dag niet nutteloos uit moeten rukken.”