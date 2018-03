Neos viert gouden jubileum 21 maart 2018

02u28 0

De afdeling van het netwerk van ondernemende senioren (NEOS) in Desselgem bestaat 50 jaar. Het gouden jubileum werd op zaterdag 3 maart gevierd op het feest van de cultuurraad in CC De Schakel in Waregem. De club werd in 1968 door het toenmalige NCMV opgericht. Er zijn zo'n tweehonderd leden, hoofdzakelijk uit Desselgem en Beveren-Leie, maar ook onder meer uit Sint-Eloois-Vijve en Waregem. Er is tweemaandelijks een activiteit in OC De Coorenaar in Desselgem, zoals een optreden of kaarting. Info: www.neosvzw.be.





(LPS)