Negen op dertien werknemers van ‘all you can eat’-restaurant blijken in het zwart te werken: “Ik was het vergeten door geurhinder in de toiletten” Siebe De Voogt

10 april 2019

12u02 4 Waregem De zaakvoerder van het ‘all you can eat’-restaurant Daily World Kitchen in Sint-Eloois-Vijve hangt 24.000 euro boete voor het hoofd voor zwartwerk. Liefst negen van de dertien werknemers bleken bij een controle niet aangegeven, maar daar had de man een goeie reden voor. “Ik ben het vergeten door de geurhinder die in de toiletten hing.”

De sociale inspectie viel op 1 juni vorig jaar tijdens de avondservice het wereldkeukenrestaurant langs de Gentseweg binnen. De zaak is met 400 plaatsen het grootste in zijn soort in de regio. Op het moment van de controle waren dertien personen aan het werk. Liefst negen onder hen bleken niet correct aangegeven te zijn. “Het ging om drie Bulgaren en zes Chinezen”, vertelde de arbeidsauditeur woensdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Vier Chinezen waren aan het werk buiten de uren op hun vooropgestelde uurrooster. Twee anderen en de drie Bulgaren waren niet dimona-gemeld. Ze werken dus allen in het zwart. De achterstallige sociale bijdragen werden intussen betaald, wat het restaurant siert.” Zaakvoerder Wei L. (28) hangt een geldboete van 24.000 euro boven het hoofd. De man had echter een opvallend excuus voor het zwartwerk. “Het ging om een vergetelheid”, pleitte zijn advocate, die om de opschorting van straf vroeg. “Het was een bijzonder hectische week. In de toiletten van het restaurant was er al enkele dagen geurhinder. Mijn cliënt was de hele week bezig geweest met het oplossen van het probleem. Hij is de dimona-aangiftes vergeten.” Uitspraak op 8 mei.