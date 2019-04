Na slagen aan vader terecht voor slagen aan automobilist LSI

02 april 2019

15u16

Bron: LSI 0 Waregem Amper enkele weken nadat hij een werkstraf van 80 uren en een boete van 400 euro kreeg omdat hij zijn vader bedreigde en sloeg, stond een 28-jarige jongeman uit Desselgem (Waregem) opnieuw voor de rechter terecht. Voor verkeersagressie dit keer. “Al tien keer veroordeeld voor agressie. Hij heeft een erg kort lontje”, vond de openbare aanklager.

De voorbije jaren liep de drugs- en alcoholverslaafde Anthony J. al tal van veroordelingen op. Tevergeefs zo lijkt het. “Pas toen hij gedwongen opgenomen was, leek iedereen daar tevreden mee, ook hijzelf. Maar de vrederechter dacht daar anders over omdat hij zich bereid toonde zich te laten behandelen”, stelde zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke zelf tot zijn eigen verbazing vast. Opnieuw vroeg hij de rechter een werkstraf uit te spreken. Op 15 juni 2018 zat J. als passagier in de wagen van een vriend toen het na een inhaalmanoeuvre tot een discussie met een andere automobilist kwam. J. stapte uit en gaf hem prompt drie tot vier vuistslagen in het gezicht. De openbare aanklager vorderde een effectieve celstraf van vijf maanden en een boete van 600 euro. “Ik hoop dat hij ooit eens de knop kan omdraaien”, drukte ook zijn eigen advocaat zijn wens uit. Vonnis op 30 april.