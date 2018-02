Na negen jaar toch paardenkliniek? NIEUWE BOUWAANVRAAG VOOR AMBITIEUS PROJECT PETER LANSSENS

10 februari 2018

02u38 0 Waregem De werken liggen al sinds midden 2009 stil, maar nu is er een nieuwe bouwaanvraag voor een paardenfokkerij met kliniek in de Gentse Heerweg. Het project, een miljoeneninvestering, kan Waregem internationaal nog meer op de kaart zetten als stad van het paard. Omwonenden hebben wel hun twijfels.

Bijna negen jaar na het stilleggen van de werken komt er weer beweging in het dossier rond een paardenfokkerij met kliniek in de Gentse Heerweg. Naar verluidt moest de inplanting van de gebouwen deels herbekeken worden. Het poortgebouw staat er al sinds midden 2009. Het vormt de voorbode van een stoeterij om paarden te fokken, een dienst neonatologie om pasgeboren veulens op te volgen en een ultramoderne paardenkliniek. Er is ook sprake van maneges met boxen voor hengsten, een revalidatiecentrum en een farmacie. Hoeveel het gefaseerde en naar we vernemen prachtige project kost, is onduidelijk, maar het gaat wellicht om een miljoeneninvestering. Enkele buurtbewoners maken zich wel zorgen over de gebouwen links en rechts van het huidige poortgebouw, aan de kant van de Gentse Heerweg. Die bebouwing zou zich namelijk uitstrekken over een lengte van 130 meter. "Maar hierdoor dreigt het open landschap verloren te gaan", waarschuwt gemeenteraadslid Inge Vandevelde (Groen), die het dossier tijdens de jongste raad ter sprake bracht. Er wordt bovendien voor verkeersproblemen gevreesd. Zo is er parallel met de Gentse Heerweg sprake van een dienstweg, zodat vrachtwagens met paarden op het terrein kunnen. Volgens Inge Vandevelde worden er tot twintig vervoersbewegingen per dag verwacht. Hoeveel paarden de fokkerij met kliniek aankan, is niet duidelijk. Hoeveel veeartsen er aan de slag kunnen gaan, is nu ook nog niet bekend. Achteraan het terrein van minstens 10.000 vierkante meter staat een hoeve. Die zou wijken voor een woongelegenheid, burelen en lokalen voor kunstmatige inseminatie en gynaecologie. Er is op het terrein ook sprake van uitloopweides voor paarden en vijverpartijen, om de waterhuishouding te regelen. Aanvrager is Pascal Derde uit Laarne bij Gent.





Steenrijke sjeik?

De veearts heeft onder meer banden met het Arabisch emiraat Qatar in het Midden-Oosten. Er wordt al jaren beweerd dat een steenrijke sjeik het project in Waregem (mee) financiert, maar Derde wilde daar tot op heden niets over kwijt. We probeerden hem te contacteren over de nieuwe bouwaanvraag, maar de veearts gaf niet thuis.





Mobiliteit

De stad Waregem zal de opmerkingen van omwonenden beoordelen. De dienst stedenbouw gaat nog na hoeveel bezwaren er precies werden ingediend.





Het openbaar onderzoek liep op donderdag 8 februari af. "We beslissen wellicht in het schepencollege van donderdag 22 februari over de bouwaanvraag", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Chanterie (CD&V). "We wachten nog op het advies van het Vlaams departement Landbouw. Dat de gevolgen voor de mobiliteit onvoldoende zouden onderzocht zijn? Indien nodig laten we zeker nog een extra mobiliteitsonderzoek uitvoeren. De in- en uitvalsweg is via de Gentse Heerweg. Langs de vrije basisschool De Jager in de Gentse Heerweg passeren, hoeft niet. Verkeer van en naar de fokkerij kan perfect via het bedrijvenpark Zaubeek verlopen", aldus Chanterie. Over de verdere timing van het project is nu nog niets bekend.