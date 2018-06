Na maand trajectcontroles: slechts 479 pv's 26 juni 2018

02u45 0 Waregem De trajectcontroles in Waregem zijn in een maand tijd goed voor 479 pv's. Nuance: dat is slechts 0,19 procent van het totale aantal voertuigen (gemiddeld 252.000 per maand) dat er passeert.

Je mag er gemiddeld maximaal 50 kilometer per uur rijden. "De hoogst gemeten snelheid was 87 kilometer per uur", zegt politiekorpschef Jean-Pierre Coudenys. "De bestuurders worden gewaarschuwd", stelt schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V). "Zo lieten we de maximumsnelheid op het wegdek schilderen. Omwonenden zeggen dat de meeste bestuurders daardoor trager rijden." De controles vinden plaats in de Desselgemseweg tussen de Caseelstraat en Expresweg en in de Wortegemseweg tussen de Fazanten- en Nachtegaallaan. Slimme camera's fotograferen aan het begin en einde voertuigen op beide rijstroken. Wie te snel rijdt, wordt beboet. "We hangen onze radarteller in de Desselgemse- en Wortegemseweg op", zegt verkeersdeskundige Jo Deprez. "Om te zien wat de invloed op de werkelijke snelheid is. We zien ook of er een verschuiving is door het monitoren van verkeer in de zijstraten." (LPS)