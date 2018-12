N-VA’er beboet voor ongeoorloofd gsm-gebruik VHS

18 december 2018

Arnout V., bestuurslid bij N-VA Waregem, is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een boete van 160 euro wegens ongeoorloofd gebruik van een smartphone in de wagen. Volgens het openbaar ministerie werd de man langs de Verbindingsweg in Waregem betrapt toen hij z’n telefoon vasthield aan het rechteroor. “Klopt niet”, zegt zijn advocaat. “Mijn cliënt stond stil aan het rode licht en voerde enkele handelingen uit op een app. Zijn telefoon hangt echter vast aan een magneet die aan het dashboard is bevestigd. Hij betwist dan ook ten stelligste dat hij het toestel in z’n handen had, laat staan het tegen zijn oor hield. Er is overigens een verschil tussen ongeoorloofd bellen en enkele toetsen indrukken terwijl je aan het rode licht staat te wachten, niet?” De rechter had geen oren naar de argumenten van de advocaat. “Ik geloof wat de verbalisanten in hun proces-verbaal hebben opgetekend”, klonk het.