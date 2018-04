Moeder VDB signeert boek over wielergod 13 april 2018

In de Standaard Boekhandel, Stationsstraat 2 in Waregem, staat op zaterdag 14 april het boek 'VDB. De Biografie' in de kijker. Dochter Cameron, moeder Chantal en auteur Stijn Vanderhaeghe zijn van 15 tot 15.45 uur aanwezig om de ultieme biografie van wielerkampioen Frank Vandenbroucke te signeren. Auteur Stijn Vanderhaeghe, die opgroeide in Langemark, spendeerde bijna twee jaar aan het lijvige manuscript. Hij kon daarvoor rekenen op de medewerking van Jean-Jacques Vandenbroucke en Chantal Vanruymbeke: de ouders van VDB, en diens dochter Cameron. (PHM)