Mobiele kraan op weg: Spijkerlaan dicht Peter Lanssens

21 januari 2019

08u13 0

Wie op donderdag 24 januari in de Spijkerlaan moet zijn, een verbindingsweg tussen Beveren-Leie en Deerlijk met enerzijds aansluiting op de gewestweg N43 nabij Vyncke Energietechniek en anderzijds aansluiting op de Beverenstraat, moet met een omleiding rekening houden. Een aannemer plaatst komende donderdag namelijk een mobiele kraan op de rijweg van de Spijkerlaan, ter hoogte van huisnummer 136. Er is tussen 6 en 16 uur geen doorgaand verkeer mogelijk in de Spijkerlaan. De aannemer voorziet een omleiding in beide richtingen via de Wagenaarstraat, Paanderstraat en Pikkelstraat.