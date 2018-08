Mirakeltreffen lokt 204 motards 06 augustus 2018

De 22ste editie van het Mirakeltreffen, met start en aankomst aan het OC in Nieuwenhove bij Waregem, kende zondag ondanks de loden hitte een behoorlijke opkomst. "Er namen 204 piloten en 38 duo's deel", zegt bestuurslid Bjorn Depoortere. Dat ligt in dezelfde lijn van vorige edities. Zo was bijvoorbeeld de 20ste jubileumeditie in 2016 goed voor 211 motards en 43 duo's. De opbrengst van de bepijlde motorrit, ook op gps verkrijgbaar, gaat naar Alarm. Dat is een vzw die zich inzet voor kansarme kinderen in de regio. "De opbrengst kennen we nog niet, we maken dat later bekend wanneer we de cheque aan Alarm overhandigen", aldus Depoortere. De aanwezigen genoten zondagnamiddag aan het OC ook van optredens van coverband !Mayday!. (LPS)