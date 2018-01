Mirakelstraat krijgt kmo-zone 02u44 0

De terreinen van ex-textielbedrijf Deslee in de Mirakelstraat in Nieuwenhove bij Waregem, later overgenomen door Annabel Textiles uit Gent, worden tot een kmo-park omgevormd. Milieubelastende industrie kan er niet.





De intercommunale Leiedal uit Kortrijk kocht het terrein van 2,3 hectare aan. Het jongste gebouw, 4.800 vierkante meter groot, dateert van 1998 en kan een nieuwe invulling krijgen. De andere gebouwen worden gesloopt om plaats te ruimen voor kleine kmo-kavels. "Het wordt een hedendaags park met aandacht voor nieuwe wegen, rioleringen, waterbuffering, nutsvoorzieningen en groen", zegt Tine Claeys van Leiedal. "We brengen de eerste percelen in 2022 op de markt." (LPS)