Minder politietoezicht op kruispunt Damweg-Zuiderlaan Peter Lanssens

10 januari 2019

16u40 0

Het politietoezicht op de aansluiting van de Damweg op de Zuiderlaan (R35) in Waregem wordt teruggeschroefd, op middagen. Dat heeft het stadsbestuur nog voor de start van het nieuwe jaar beslist. Er is op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag geen politietoezicht meer op de Damweg-Zuiderlaan. Dat komt omdat er op die middagen bijna geen enkel kind de ring rond Waregem (R35) oversteekt. Op woensdagmiddag blijft er wel toezicht van de politie. Logisch, want op woensdagmiddag steken er daar wel kindjes over.