Milde straf voor uitbaatster kinderhotel die 21 peuters mishandelde 02u44 0 Deleu Darline S. moest haar crèche sluiten. Waregem De voormalige uitbaatster van het intussen gesloten kinderhotel Cococinelle in Waregem, heeft van de rechter drie maanden met uitstel en een geldboete van 300 euro gekregen omdat ze 21 kinderen op een mensonterende manier behandelde. De slachtoffertjes werden hardhandig aangepakt, waardoor Darline S. ook terechtstond voor opzettelijke slagen en verwondingen. Toch was de rechter ook mild voor de vrouw.

Darline S. (40) behandelde volgens de rechter in haar crèche 21 kinderen op een hardhandige en vernederende manier. Zo werden peuters regelmatig opgesloten in een hok, moesten ze eten onder dwang en verplichtte ze een kindje om te bijten op een stuk zeep.





De rechter verwierp in zijn vonnis de beschuldiging van vermeend seksueel misbruik, maar was anderzijds niet mals voor de overige aantijgingen waarvoor de vrouw terechtstond. "De onterende behandeling van kinderen, lijfstraffen incluis, is onverenigbaar met het hedendaags opvoedingsmodel", sprak rechter Vincent Vereecke. "Kleine kinderen zijn geen tweederangsburgers." Anderzijds bracht Vereecke ook een aantal verzachtende omstandigheden aan in het dossier. "Er heerste een hoge werkdruk in de crèche en de uitbaatster haalde geen persoonlijk voordeel uit de manier waarop ze de peuters behandelde. Ze dacht, vanuit haar eigen opvoeding, dat een harde aanpak gewenst was en volgde inmiddels een aantal cursussen die moeten leiden tot een hedendaags inzicht in de manier waarop kinderen horen te worden opgevoed. De grote mediabelangstelling voor de zaak heeft haar aanzienlijke schade berokkend. De opvang werd gesloten en inmiddels moest ze ook haar woning te koop zetten."





Aan de burgerlijke partijen worden beperkte schadevergoedingen toegekend, voor een totaalbedrag van ongeveer 550 euro. Kind en Gezin krijgt één euro schadevergoeding.





(VHS)