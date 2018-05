Milde straf voor papa (49) die dochter sloeg met riem 11 mei 2018

De 49-jarige man uit Waregem van Tunesische roots die sinds februari in de cel zit omdat hij zijn minderjarige dochter tot 17 keer sloeg met een riem, is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden met uitstel.





De man zat sinds twee februari in de cel nadat zijn 16-jarige dochter naar de politie was gelopen nadat ze thuis slagen had gekregen. Een andere dochter had de slagen gefilmd. Daarop was te zien hoe de vader zijn dochter tot 17 keer sloeg met een broeksriem. Mohamed K. werd opgepakt en zat sindsdien in de cel. De aanleiding bleek eerst dat zijn dochter zich te Westers zou gedragen, maar dat bleek niet het geval te zijn. De ouders wilden tijdens de Krokusvakantie onverwacht naar familie in Italië trekken, de 16-jarige dochter had haar vakantie liever anders doorgebracht en wou haar identiteitskaart niet afgeven. "Mijn ouders hebben een fout gemaakt, maar ik vergeef hen", zei de minderjarige dochter die één euro morele schedevergoeding krijgt. "Ik wil gewoon dat papa terug naar huis komt." Mohamed K. verontschuldigde zich en beloofde dat het nooit meer zal gebeuren. "We leven in België en hier kunnen zo'n dingen niet door de beugel", sprak rechter Scherrens streng. "Je moet uw kinderen ook meer vrijheid geven. Het is hier dat ze een toekomst zullen uitbouwen, laat hen dan ook als Europeaan gedragen met respect voor het geloof." Mohamed K. moet zich wel vier jaar aan enkele voorwaarden houden en de jeugdrechtbank houdt het gezin in de gaten. Ook de moeder die niet ingreep en zelfs ook een slag uitdeelde, werd veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel. (AHK)