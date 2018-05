Michiel Vandewalle trekt kartel N-VA/Open Vld 01 juni 2018

02u56 0

Ondernemer Michiel Vandewalle (29) uit Beveren-Leie trekt de lijst van het kartel N-VA/Open Vld voor de gemeenteraadsverkiezingen in Waregem. Hij is werkzaam in de sector van duurzame energie.





"Het stadsbestuur maakte veel foute keuzes, zoals met het nieuwe stadsdeel Zuidboulevard. Het is een stenen vlakte met te weinig winkels en horeca. Het leeft niet", zegt Michiel. "En op het vlak van mobiliteit wachtte het stadsbestuur jaren om een visie op tafel te leggen. Er rijzen nu net voor de stembusslag overal wegenwerken op, maar ondertussen reed de Waregemnaar de voorbije jaren stapvoets naar zijn werk of huis", aldus Vandewalle. Nieuwkomer in de politiek Sophie Demeulenaere (51), dochter van oud-burgemeester van Wielsbeke Noël Demeulenaere en bestuurster van de Alfa Tapijtfabriek in de Lindestraat op de Bilkhage, staat op plaats twee. "Je moet weten wat de burger denkt van je beleid als je in het stadsbestuur zit", vindt ze. "Participeren aan het beleid is geen privilege van de burgemeester en de schepenen. Elke Waregemnaar moet hieraan deelnemen", aldus Sofie. Zelfstandig verkoper in apotheekbenodigdheden en gemeenteraadslid Xavier Wyckhuyse (47) staat op plaats drie. Hij pleit ervoor om minder verkiezingsborden te plaatsen in Waregem. "Het zorgt voor een hoop zwerfvuil in beken en op akkers, maar CD&V wil niet mee." (LPS)