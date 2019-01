Michel Wuyts brengt wielertheater in ’t Gaverke Peter Lanssens

15 januari 2019

Wielercommentator Michel Wuyts brengt op donderdag 17 januari om 19.30 uur zijn theatervoorstelling ‘Toppers zijn ook maar mensen’ in de feestzaal van OC Gaverke in de Zeswegenstraat in Waregem. De twee gezichten van de koers staan centraal in de voorstelling. De koers is een woordenvloed vol drama en heroïek. Maar als de avond valt, worden de atleten weer mensen van vlees en bloed. Elk met hun eigen karakters, ambities, dromen, blessures en twijfels. De benen blijven stil en het brein gaat draaien. Michel Wuyts deelt hun ziel met de toeschouwers. En vertelt honderduit over grote histories, leuke weetjes, grappige anekdotes en verhalen waar je stil van wordt. Over welke toprenners het gaat, ontdek je gaandeweg tijdens de voorstelling zelf. De inkomprijs is 6 euro per persoon. Wie lid is van de organiserende Kristelijke Werknemersbeweging (KWB), betaalt 4 euro. Inschrijven: katleenravelingien@telenet.be. Betalen doe je op de avond zelf, in het OC.