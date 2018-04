Met de baby naar de wellness BIJ 'FABULOUSYOU' GENIETEN KLEINTJES VAN JACUZZI EN MASSAGE JOYCE MESDAG

12 april 2018

02u40 0 Waregem Vanaf vandaag kan je in Sint-Eloois-Vijve met je baby naar de wellness. Baby's kunnen er in 'Fabulousyou' genieten van een plons in de 'jacuzzi' en een massage, en als ze wat groter zijn, kunnen ze aansluiten bij de peuter- en kleuteryoga.

Gaëlle Deblanc (30) en Evelien Vandengoaerde (34) uit Desselgem, vriendinnen en buurvrouwen, trokken vorig jaar naar een babywellness in Antwerpen, Gaëlle met haar zoontje Mathéo, en Evelien met haar dochter Marilou. "Het is niet dat je als mama uit een heel wijd gamma aan activiteiten kan kiezen als je iets leuks wil doen samen met je baby", legt het tweetal uit. "Vriendinnen van ons waren heel enthousiast over het concept, en we wilden het zelf ook eens uit proberen." En het is zó goed meegevallen, dat ze amper een jaar later zelf uitpakken met een babywellness, in de schaduw van het Sint-Elooisplein, met zicht op de Leie. Hoewel je het bij het woord wellness misschien anders zou denken, sauna's vind je niet in een babywellness. Het zijn hydrotherapiebaden -eigenlijk zien ze er wat uit als 'mini-jacuzzi's'- die voor de ontspanning zorgen. "Het kindje krijgt dan een opblaasbare neksteun om, zodat het hoofdje boven water blijft, maar voor de rest kan het volledig vrij bewegen. Het bezorgt het kindje weer dat geborgen baarmoedergevoel." Het water in het bad is een aangename 37 graden, en er zijn lichtjes en belletjes die je kan instellen volgens de voorkeur van het kindje. "Met een baby kan je de eerste 6 maanden niet gaan zwemmen, dat wordt afgeraden omwille van het chloorgehalte in het water. Hier is het water chloorvrij, en het wordt ook na elke beurt ververst." Het hydrotherapiebad heeft glazen wanden aan de zijkant, zodat de mama of papa de beweging die baby onder water maakt, perfect kan volgen.





Aanraken, niet kneden

Na de plons in het hydrotherapiebad, volgt een babymassage. "We tonen de bewegingen voor op een pop, en die kan de mama dan op haar eigen kindje toepassen", zegt Gaëlle. "Babymassage is uiteraard veel zachter dan een traditionele massage, het gaat vooral om aanraken, eerder dan echt 'kneden'. Aanrakingen zijn immers heel belangrijk bij een baby, dat helpt mee voor de ontwikkeling. Wat ouders hier leren, kunnen ze uiteraard thuis ook nog toepassen."





De mama's -of zwangere bijna-mama's- die zelf ook aan wat ontspanning toe zijn, kunnen ook een massage aanvragen. En de kindjes die het hydrotherapiebad ontgroeid zijn, kunnen aansluiten bij de peuter- en kleuteryoga. Wie denkt dat zijn kind nooit een uur zal kunnen stilzitten, wordt meteen gerustgesteld. "We werken via tekeningen en spelletjes naar poses toe, zoals je bijvoorbeeld 'de leeuw' hebt." Er zijn nu al heel wat reserveringen binnengekomen. "We merken dat er nood is aan een wellness als die van ons. Ook bij slaapproblemen of aanhoudende buikkrampjes kan een bezoekje aan de wellness vaak al soelaas brengen. Het gebeurt zelfs dat dokters mama's doorverwijzen, alleen moesten ze tot nu dus tot in Antwerpen rijden daarvoor. Bezoekjes zullen in bepaalde gevallen zelfs terugbetaald worden, we zijn druk bezig om dat zo snel mogelijk in orde te brengen." Fabulousyou ligt in de Spinnerijstraat 2 in Sint-Eloois-Vijve. Een volledige sessie bad en massage kost 55 euro. Meer informatie is te vinden op www.fabulousyou.be.