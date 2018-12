Meesteroplichter zet zeker 10 klanten af en spendeert één miljoen euro aan reizen en kleding AHK

12 december 2018

13u46

Bron: Eingen info 4 Waregem Een 48-jarige man die als zelfstandig makelaar werkt, is opgepakt door de politie op verdenking van oplichting. K. D. uit Waregem wordt ervan verdacht tien mensen te hebben opgelicht voor in totaal één miljoen euro.

De makelaar uit Waregem werkte eerder als bank- en verzekeringsmakelaar. Binnen zijn kennissen- en vriendenkring ronselde de Waregemnaar klanten. Hij sloot met hen een leningsovereenkomst en beloofde dat het geld op korte termijn zou belegd worden en dat dat heel grote rente zou opleveren. K. D. belegde het geld allesbehalve. Hij ging ermee op reis en kocht dure merkkledij. Ook duizenden euro’s werden ingezet met de Lotto.

Toen zijn slachtoffers vroegen naar hun hoge rente beloofde hij steeds dat het geld eerstdaags zou uitbetaald worden. Toen ook dat uitbleef roken de slachtoffers onraad en dienden uiteindelijk een klacht in bij de politie die op haar beurt een onderzoek startten. De politie hield huiszoekingen in Waregem en Oudenaarde. Ze stelden vast dat de man zeker tien slachtoffers maakte en hen in totaal had opgelicht voor ongeveer één miljoen euro. Makelaar K. D. verblijft ondertussen in de gevangenis. Vrijdag moet hij voor de raadkamer verschijnen, die zal beslissen of de Waregemnaar verder aangehouden blijft.