Marnixring geeft jong talent podium Peter Lanssens

28 maart 2019

16u59 0

Serviceclub Marnixring Leeuwercke geeft jong talent een podium, met op zaterdag 30 maart een avond rond taal en cultuur. Liefhebbers genieten in kunstgalerij Verde in de Pijkstraat vanaf 19.30 uur van een gevarieerd artistiek spektakel. Het Bataljong brengt een mix van woordkunst, toneel, dans, muziek en projectie. De avond kadert in de uitreiking van de 22ste Georges Leroyprijs voor kortverhaal en het project ‘Kunstroute in Waregem’. Er zijn zes kortverhalen genomineerd, van volgende auteurs: Annika Cannaerts, Johannes Decadt, Lieselotte Frederickx, Emma Loncke, Ruben Van Bogaert en Frank Van Den Houte. Tickets kosten 5 euro. Reserveren: tel. 0475/80.18.03.