Markant huldigt tien dames 16 maart 2018

03u01 0

De vereniging van actieve en ondernemende vrouwen Markant in Sint-Eloois-Vijve bracht op het feest van de cultuurraad in CC De Schakel in Waregem hulde aan tien dames. Ze zijn allen liefst 40 jaar actief bij Markant. De verdienstelijke dames zijn Jacqueline Polfliet, Jeanine Peirs, Brigitte De Lepiere, Williane Ostyn, Lut Lambrecht, Marianne Verbeke, Helena Declercq, Helena Lambrecht, Brigitte Picquart en Maria Vanlancker.





(LPS)