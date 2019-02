Man steelt enkele flessen drank en slaat winkelverantwoordelijke bont en blauw Alexander Haezebrouck

18 februari 2019

15u07 1 Waregem Een 26-jarige man uit Evergem riskeert twaalf maanden gevangenisstraf voor een diefstal met geweld die hij pleegde op drie december vorig jaar in de Carrefour in Waregem. De winkelverantwoordelijke liep hem achterna maar werd tegen de grond gemept door de dief.

Op drie december vorig jaar zag een klant van Carrefour Market in Waregem hoe Stephen U. (26) uit Evergem enkele flessen drank wegmoffelde. Die klant ging dat melden bij de winkelverantwoordelijke die op zijn beurt zag hoe de jongeman zonder te betalen naar buiten wandelde. De winkelverantwoordelijke twijfelde niet en zette de achtervolging in. “De winkelverantwoordelijke sprak hem aan en vroeg hem de gestolen flessen terug te geven”, zegt het Openbaar Ministerie. “Beklaagde mepte de man tegen de grond. Ook toen ze beiden op de grond lagen, bleef de dief maar slaan. Een getuige probeerde tussenbeide te komen en verwittigde de politie, maar hij hield niet op. Het was zelfs zo erg dat de bloedspatten van het slachtoffer op de kledij van de getuige belandden.” Het slachtoffer liep een neusbreuk en een letsel aan het oog op waardoor zijn zicht verminderd is. Hij moet ook een operatie aan de schouder ondergaan. Stephen U. bekent, maar nuanceert de feiten. “Ik heb spijt maar ik heb het geweld niet gewild”, verdedigde hij zich tegen de rechter. “Die man is mij een tijdlang blijven achtervolgen terwijl hij me schopte. Ik heb hem weggeduwd, waarna we in een vechtpartij zijn verwikkeld geraakt. Hij verwondde mij ook en ik liep een snijwonde aan mijn vinger op, een beetwonde in mijn hand en verschillende schaafwonden. Na de vechtpartij kwam ik de politie tegen en zei ik wat er gebeurd was. Door het hele incident ben ik toen zelfs even het bewustzijn verloren.” Stephen U. zat na de feiten al twee maanden in voorhechtenis. Vonnis op vier maart.