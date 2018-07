Man slaat buurvrouw met riem omwille van luide regenwaterpomp 26 juli 2018

02u47 0 Waregem In de Jules Haerinckstraat in Nieuwenhove bij Waregem liep afgelopen maandag een burenruzie uit de hand. "Mijn buurman sloeg me terwijl zijn zoon mijn handen op mijn rug vasthield", vertelt slachtoffer Nadia Wante (53).

Nadia Wante (53) wou maandagmorgen om 7 uur de plantjes op haar terras water geven. "Daarvoor gebruik ik regenwater", vertelt Nadia. Helaas beschikt Nadia over een lawaaierige regenwaterpomp, iets wat de buurman erg stoort. "Al snel werd geklopt op de poort. Ik zag mijn buurman met een lederen broeksriem in zijn handen staan. Hij kwam op mij afgelopen en greep me bij de keel. Ik kon me nog verweren door hem in zijn kruis te knijpen. Meteen daarna kwam zijn zoon ook naar buiten. Hij nam mijn armen vast en hield ze op mijn rug. Daarna sloeg mijn buurman me met zijn riem. Toen ze me loslieten viel ik op de grond. Daardoor is een stuk van mijn tand afgebroken en heb ik een gekloven bovenlip." De ruzie over de pomp duurt nu al twee jaar. "We hebben nochtans voor extra isolatie gezorgd en ik was enkel nog maar overdag in het weekend. Allemaal zodat mijnheer zou kunnen slapen. De man woont al sinds 1996 naast ons, maar pas de laatste twee jaar maakt hij de hele tijd problemen over de regenwaterpomp." Nadia diende klacht in bij de politie en hoopt dat de ruzie eindelijk stopt. (AHK/JME)