Man ontkent vrouw op straat te hebben geslagen LSI

03 april 2019

13u59

Bron: LSI 0

Een 26-jarige man uit Waregem ontkende voor de correctionele rechtbank in Kortrijk dat hij in de nacht van 31 oktober op 1 november 2018 aan een nachtwinkel in Waregem zijn 20-jarige partner op straat heeft geslagen. Nochtans zag een agent in burger dat de vrouw een klap kreeg en op de grond viel. De getuige ontfermde zich over haar en kreeg te horen dat ze al slagen in de auto had gekregen. “Hij heeft me niet geslagen. Ik was dronken en heb overdreven”, veranderde de vrouw voor de rechter haar verklaring. “Haar verwondingen waren een gevolg van een val. We zijn nog altijd samen en hebben samen een kindje”, aldus Abdelkarim K. Hij vroeg de vrijspraak. De openbare aanklager vroeg een celstraf van zes maanden en een boete van 400 euro. Hij liep vroeger al een veroordeling voor een diefstal met geweld op. Vonnis op 8 mei.