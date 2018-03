Man hangt met bovenlijf uit autoraam 28 maart 2018

02u39 0

Anton D. (19) uit Waregem heeft van de politierechter in Kortrijk een boete van 160 euro gekregen omdat hij z'n veiligheidsgordel niet droeg. Dat was fysiek ook onmogelijk, toen de politie hem vorige zomer betrapte op het kruispunt van de Verbindingsweg met de Expresweg. De jongeman zat namelijk als passagier achteraan in de wagen van een vriend en hing met ontbloot bovenlijf uit het autoraam. Dat was ongelooflijk amusant, tot de politie het gezelschap tegenhield en Anton D. prompt een proces-verbaal gaf. (VHS)