Man (66) valt na hartfalen in Gaverbeek 12 maart 2018

Aan een fiets- en wandelweggetje langs de Slekkeput in Waregem is zaterdagmiddag rond 13 uur het levenloze lichaam van Georges Devos (66) ontdekt.





Het lijk lag in de Gaverbeek en werd door andere wandelaars opgemerkt. Brandweer en politie snelden ter plaatse in een poging om nog hulp te bieden maar dat bleek te laat.





Onderzoek van een wetsdokter maakte duidelijk dat de gepensioneerde Waregemnaar niet verdronk, maar eerst iets aan zijn hart kreeg en daarna wellicht in de Gaverbeek sukkelde. Georges Devos was op wandel met zijn hond, die na het hartfalen van zijn baasje in de buurt bleef ronddwalen. (LSI)