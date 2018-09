Man (30) riskeert celstraf voor stelen chocoladerepen 05 september 2018

Een 30-jarige man riskeert zes maanden gevangenisstraf omdat hij op 19 februari betrapt werd toen hij 66 chocoladerepen van het merk Milka wou stelen uit de Carrefour in Sint-Eloois-Vijve.





Toen de man betrapt werd, zette hij het op een lopen. Daarbij raakte een binnendeur van de Carrefour beschadigd en vielen maar liefst 66 repen chocolade uit zijn jas. Samuel B. kon uiteindelijk gestopt worden en moest door vier man in bedwang worden gehouden. In de auto van de man, vonden de agenten nog eens 434 chocoladerepen van Milka en Côte d'Or en 12 blikjes tonijn. Van de repen in de auto kon niet achterhaald worden waar de man ze had ontvreemd. De dader, die gisteren niet aanwezig was op de rechtbank, is geen onbekende voor het gerecht en werd eerder al voor gelijkaardige feiten veroordeeld. Naast de celstraf riskeert hij ook een geldboete van 450 euro en dreigt hij zijn auto te verliezen. Vonnis op 1 oktober.





(AHK)