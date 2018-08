Machine doodt onkruid met heet water 06 augustus 2018

Omdat het sinds 2015 verboden is voor openbare diensten om nog pesticiden te gebruiken, kocht de stad een nieuwe 'onkruidbestrijdingsmachine'.





Het doodt onkruid met heet water. "Je vernietigt zo de celstructuur van het onkruid", zegt schepen van Milieu Peter Desmet (CD&V). "Deze thermische methode zorgt ervoor dat je nog maximum vier keer per jaar het onkruid moet bestrijden. En het is in vergelijking van branden met gas minder energieverslindend, terwijl je grotere oppervlaktes in één beweging kan uitvoeren."





De rijdende machine is sensorgestuurd, zodat enkel plaatsen waar onkruid staat worden behandeld. De stad investeerde bijna 300.000 euro in de aankoop van de nieuwe machine. (LPS)