Maar liefst 22 beklaagden voor rechter in cannabisproces 27 maart 2018

Tweeëntwintig personen zullen binnenkort voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verschijnen voor hun betrokkenheid bij het uitbaten van verschillende cannabisplantages. In een onderzoek naar drugshandel werden in 2016 in Meise, Asse, Strombeek-Bever en Waregem meerdere drugplantages opgerold. Het onderzoek bracht uiteindelijk 22 verdachten in kaart die door de raadkamer werden doorverwezen naar de correctionele rechtbank. De raadkamer verwees hen allen door naar de correctionele rechtbank. Een datum voor het proces is er nog niet.





(WHW)