Lybover neemt nieuwbouw in gebruik 26 mei 2018

Machinebedrijf Lybover uit Waregem heeft een nieuwbouwverdieping in gebruik genomen.

Het bedrijf investeerde 2 miljoen euro om een extra verdieping te plaatsen bovenop het gebouw dat amper 5 jaar geleden werd gebouwd. "Elk jaar stijgt ons personeelsbestand met 20 à 25 medewerkers", zegt CEO Hans Boels. "De extra verdieping was dus vooral nodig in het kader van die groei." Lybover is een nieuwe naam voor de holding van de verschillende bedrijven die door de familie Boels de voorbije 30 jaar werden opgericht. "We zijn werkzaam in verschillende sectoren, maar eigenlijk komt het erop neer dat we met al onze afdelingen samen een volledig machinepark kunnen uitbouwen in verschillende sectoren. Recyclagebedrijf Galloo is bijvoorbeeld een klant van ons, Jan De Nul, de group Renault,..."





Er werken 200 mensen voor Lybover. "Er staan op dit moment zo'n 20-tal vacatures open, en eigenlijk staan die het hele jaar door open. We zoeken immers voornamelijk technische profielen, en die zijn moeilijker te vinden", zegt Boels. "Ingenieurs, technische tekenaars, servicetechnici, monteurs en lassers,...





Op het moment dat we iemand gevonden hebben, zoeken we alweer nieuwe medewerkers voor nieuwe vacatures. Lybover is echter nog niet zo goed bekend als werkgever. Jammer, want eigenlijk hebben we de mensen heel wat te bieden: een boeiende job met veel afwisseling, aangezien onze mensen machines uitdenken en installeren voor verschillende sectoren en bedrijven." (JME)