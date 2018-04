Luxeflats aan betaalbare prijzen 24 APPARTEMENTEN PARC O'SUD EIND 2019 INSTAPKLAAR PETER LANSSENS

07 april 2018

02u41 0 Waregem Projectontwikkelaar Dedeyne Projects laat in het stadsdeel Zuidboulevard residentie Parc O'Sud bouwen. "De 24 stijlvolle appartementen krijgen een topkwaliteit én zijn betaalbaar", zegt zaakvoerder Guido Dedeyne. De flats zijn eind 2019 instapklaar.

Er was dinsdagavond commotie in de gemeenteraad, toen raadslid Xavier Wyckhuyse (Open Vld) de vorstschade aan het beton van flatgebouwen op de hoek van de Zuiderlaan en Holstraat aan de kaak stelde en het over 'Oostblokflats aan Monacoprijzen' had. Dat project is van ontwikkelaar Vanhaerents.





Natuursteen

Maar ook de zaakvoerder van Dedeyne Projects, die aanpalend Parc O'Sud laat optrekken, voelt zich geviseerd. "Ons project is voor alle duidelijkheid in niéts te vergelijken met wat er bij onze buren staat, het ene heeft niets met het andere te maken. Van 'Oostblokflats' is hier géén sprake", stelt Guido Dedeyne. "Zo gaat het bij ons niet over een gevel in beton, maar over een gevel in natuursteen. En alle appartementen hebben een gevelbreedte van ruim 10 meter, wat uniek is in Waregem. Bij onze buren is dat gemiddeld 6 meter. Onze appartementen zijn ook ruimer met oppervlaktes die variëren van 120 vierkante meter en een terras van 20 vierkante meter tot 230 vierkante meter en een terras van 100 vierkante meter. Wij brengen met Parc O'Sud luxueuze appartementen met hoge ramen en twee tot drie slaapkamers op de markt, met een toparchitectuur van Wielfaert Architecten. Ideaal voor mensen die hun woning verlaten om in het centrum met zicht op het groen te komen wonen, waarbij ze in hun nieuwe appartement hetzelfde comfort en ruimtegevoel willen ervaren. En die we niét aan Monacoprijzen verkopen, maar betaalbaar, vanaf 275.000 euro, exclusief kosten. Er zijn reeds 11 van de 24 appartementen verkocht."





De residentie krijgt drie verdiepingen en een teruggetrokken vierde verdieping. De nieuwbouw komt naast de fonteintjes en de parking Zuiderpromenade, in het nieuwe stadsdeel. "De ligging is zeer centraal, maar toch heb je een prachtig zicht, je ziet van hier zelfs de vijvers naast het Regenboogstadion", zegt Guido Dedeyne.





Dokters en tearoom

"Op het gelijkvloers komen zes handelsruimtes. Zo komt er al zeker een groepspraktijk van huisartsen. Er is ook sprake van de komst van een tearoom, die voor extra beleving zal zorgen op de Zuiderpromenade. De residentie krijgt een eigen ondergrondse parking, los van de parkeerhaven Zuiderpromenade."





De promotor van het project is Dedeyne Projects, de aannemer is Dedeyne Construct.





"De appartementen zijn eind 2019 af", aldus Guido Dedeyne.





Meer info: parcosud.be of





dedeyneprojects.be.