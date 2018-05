Luchtgroet om gesneuvelden te eren op Memorial Day 29 mei 2018

Jaarlijks worden de 368 gesneuvelde Amerikaanse soldaten en 43 vermisten in de regio Waregem tijdens de Eerste Wereldoorlog herdacht op Memorial Day.





In Waregem gebeurt dat elk jaar op Flanders Field American Cemetry. Naar aloude gewoonte werd het gedicht 'In Flanders Fields' van John McCrae er voorgelezen en zongen kinderen het Amerikaanse volkslied. De plechtigheid eindigde met enkele toespraken, muziek van een muziekkapel en enkele F16-vliegtuigen die indruk maakten met de missing man-formation, een luchtgroet. Dit jaar was er een extraatje om de gesneuvelden te eren. Het stadsbestuur liet 411 stoepnagels maken, waarvan elk exemplaar de voornaam draagt van één van de 368 gesneuvelden en 43 vermisten. Het pad loopt van Hippo War in de Holstraat naar de Leeuwkestraat, Nachtegaallaan, Ruitersdreef, Galgewegel naar de Wortegemseweg waar Flanders Field ligt.





"Het pad zullen we binnenkort inhuldigen, nog voor de zomervakantie", weet schepen Pietro Lacopucci, schepen van Cultuur (CD&V). "Dit hebben we niet tijdens Memorial Day willen doen, omdat er nog andere paden in onze stad opgewaardeerd worden. Zo worden hier en daar bordjes geplaatst en worden de paden gedigitaliseerd. Als we het bord, dat nog moet geplaatst worden, in de Hippodroom onthullen, zullen we dat samen met het Stoepnagelpad doen." (XCR)