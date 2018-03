Loop door bedrijven voor goed doel 21 maart 2018

Het bedrijvenpark Waregem Zuid houdt op zaterdag 24 maart 'Run into the Zone'. Er zijn trajecten van 6 en 11 kilometer, waarbij je tussen en door bedrijven loopt zoals heftruckspecialist Thermote & Vanhalst (TVH), tapijtengroep Mc Three Carpets, ventilatiespecialist Renson, Goethals ijzerwaren, Bent schoenen en Locinox sloten. Er zijn al ruim 500 inschrijvingen.





Er gaat per inschrijving 1 euro naar de vereniging sport en onstpanning voor mindervaliden (Somival). Start en aankomst zijn op de TVH-terreinen, waar ook een kinderdorp en foodtrucks komen. Er is verder animatie. Voorinschrijven kan tot donderdag 22 maart. Iedereen is welkom. De start is zaterdag om 16 uur. Info: www.runintothezone.be.





(LPS)