Lijnbus rijdt kilometers ver met open deur BESTUURSTER MERKT DAT MEN BEELDEN MAAKT, MAAR GEEFT GEEN KRIMP HANS VERBEKE

09 mei 2018

02u35 0 Waregem De bestuurster van een lijnbus die gisteren na schooltijd met tientallen reizigers van Waregem naar Kortrijk reed, heeft het traject afgelegd terwijl vooraan de bus één van de deuren bleef openstaan. "Waanzin", zegt Philippe Van horenbeeck (48) uit Beveren-Leie. Hij zat op de bus en maakte filmbeelden van de rit. De Lijn zit bijzonder verveeld met het voorval.

Philippe Van horenbeeck stapte gisteren in de vooravond in Waregem op een bus van de lijn 75.





"Ik nam plaats vlak achter de bestuurster", vertelt de man. "Toen ze vertrok, bleef één van de twee deuren vooraan openstaan. Een vergetelheid, dacht ik eerst, maar zo bleef het kilometers aan een stuk."





Van horenbeeck bedacht dat de deur misschien omwille van een technisch defect open bleef staan. "Maar toen we op het traject langs het busbedrijf (Autobus Parmentier, red.) passeerden en de bestuurster geen halt hield, besefte ik dat er helemaal geen sprake was van een technisch defect. Anders zou die dame toch beslist gestopt zijn bij haar werkgever zodat we konden ruilen van bus? Niet dus."





Commentaar

Verbazing werd verbolgenheid bij de 48-jarige man.





"We bleven maar rijden, ik schat op sommige plaatsen zelfs tot 90 kilometer per uur. Op de bus zaten tientallen leerlingen, flink wat van hen stonden recht. Bruusk remmen of indraaien kon er zomaar toe geleid hebben dat iemand van de bus viel. Ik besloot beelden te maken van de rit en gaf er ook wat commentaar bij. De bestuurster merkte dat op een bepaald moment, maar ze gaf geen krimp. Mijn verontwaardiging bleef stijgen. Toen ik aan De Toren in Beveren-Leie afstapte en zag hoe de bus vervolgens verder reed, wéér met open deur, kookte mijn bloed."





Van horenbeeck prijst zich gelukkig dat er geen ongevallen zijn gebeurd. "Ik heb enkele opstappende reizigers gewaarschuwd, dat ze zich goed moesten vasthouden en zo ver mogelijk naar achter moesten doorschuiven. Achteraf besliste ik om de beelden openbaar te maken, om te vermijden dat morgen opnieuw een buschauffeur met open deur rondrijdt."





Veiligheid primeert

Inge Debruyne, woordvoerster bij De Lijn, reageert enigszins aangeslagen op het voorval.





"Veiligheid is onze eerste prioriteit en ook die van onze onderaannemers (zoals Autobus Parmentier, red.)", klinkt het. "Wat in het filmpje te zien is, is onaanvaardbaar. Samen met de firma die instaat voor het vervoer op lijn 75 gaan we onmiddellijk onderzoeken wat er precies is gebeurd. Als blijkt dat iemand een fout heeft begaan, zullen er gepaste maatregelen genomen worden." Bij de nieuwste generatie bussen is het onmogelijk te vertrekken vooraleer de deuren dicht zijn.





"Bij oudere bussen kan dat wel", zegt Inge Debruyne. "Maar zolang er geen duidelijkheid is over wat er precies aan de hand was, veroordelen we niemand. Maar het is evident dat dit zo snel mogelijk moet uitgeklaard worden."