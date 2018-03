Legobeurs steunt zieke kinderen 30 maart 2018

02u33 0

De Lego User Group of Creators en Collectors (LCC) brengt op zaterdag 31 maart en zondag 1 april de derde Rock That Block. De legobeurs vindt plaats in het OC in Nieuwenhove. Er zijn veel blikvangers zoals een replica van de Menenpoort in Ieper met 54.900 steentjes en de replica van de bedevaartkapel Notre Dame du Haut in Frankrijk, omwille van een uitdagende dakconstructie. Maar er is meer met bijvoorbeeld een bouwwedstrijd voor jong en oud, een LEG-O-Theek waar je een setje ontleent en een bouwhoek voor kinderen met duizenden steentjes. Er is ook een ruiluurtje voor verzamelaars van minifiguren. De opbrengst van de legobeurs gaat naar Toverblokjes. Dat initiatief biedt legosets aan voor zieke kinderen. Zo is er een samenwerking met het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem. De toegang is 3 euro. Kinderen betalen minder of niets, naargelang de leeftijd. Info: www.rockthatblock.be.





(LPS)