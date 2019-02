Leerlingen College dansen zich warm voor klimaat Peter Lanssens

13 februari 2019

14u08 0

De klimaatproblematiek is ‘hotter’ dan ooit op school, sinds de start van de klimaatmarsen in Brussel en elders. Campus College van de scholengroep Sint-Paulus in Waregem speelt daar op in door een week vol activiteiten rond het klimaat te houden. Zo dansten de leerlingen zich woensdagochtend symbolisch warm. De leerlingenraad hield dan weer een warme chocoverkoop, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat met de focus op klimaat. Nog op het programma: een dikketruiendag ‘uit solidariteit met de klimaatspijbelaars’ op donderdag en op vrijdag een gesprek van het eerste tot en met het zesde jaar over hoe je op school kan bijdragen aan het klimaat. “We steunen met deze initiatieven onze leerlingen, die hopen op een duurzame toekomst en een goed klimaat”, zegt An De Bremme, pedagogisch directeur van de tweede graad.