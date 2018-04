Leer tekenen in stadscentrum 27 april 2018

Inwoners en passanten leren tekenen, met dat nieuw concept pakt de stad Waregem uit in het kader van de week van de amateurkunsten. Leden van kunstkringen staan op zondag 29 april van 14.30 tot 18 uur met schetsboekjes en potloden klaar in het park Casier, de Markt en de Zuiderpromenade.





Waregem Tekent is gratis. In het koetshuis in het park Casier kunnen bezoekers van 15 tot 18 uur daten met kunstenaars. Zo stelt Waregemnaar Piet Coucke zijn thrillerdebuut Waarvan Akte voor, terwijl Filip en dochter Mo Dewaele uit Desselgem een performance van tekst en muziek brengen. Leerlingen van de kunstacademie tonen eigen glaswerk, beeldende kunst en een zelfgemaakte horrorvideo. Elke speeddate duurt 20 minuten.





(LPS)