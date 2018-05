Leegstandheffing financiert rookmelders 16 mei 2018

De stad Waregem, de brandweerzone Fluvia en de sociale tewerkstellingsplaats Werkplus investeren 10.000 euro uit de stedelijke leegstandheffing in 500 rookmelders.





"Met een rookmelder in huis stijgt de overlevingskans bij brand met meer dan 70 procent", zeggen schepen van Woonbeleid Rik Soens (CD&V) en CD&V-gemeenteraadsleden Kathleen Ravelingien en Willy Benoit. "Ze zijn al verplicht in huur-, nieuwbouw- en gerenoveerde woningen."





Er zijn info-avonden op woensdag 16 mei in OC De Coorenaar in Desselgem, op donderdag 24 mei in de raadzaal van het stadhuis in Waregem en op maandag 28 mei in OC De Kernelle-Klokhuis in Beveren-Leie, telkens van 19 tot 20 uur. Je kan per huis twee rookmelders aankopen op zo'n info-avond. Een rookmelder kost 10 euro. Je kan ze bovendien gratis laten plaatsen. Wie niet op een info-avond kan zijn, kan vanaf midden mei ook rookmelders in de stadswinkel in winkelgalerij Het Pand in Waregem kopen. (LPS)