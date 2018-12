Leegstaande hoeve uitgebrand in Nieuwenhove Alexander Haezebrouck

04 december 2018

10u28

Bron: Eigen info 0

Langs de Vichtseweg in Nieuwenhove bij Waregem is afgelopen nacht een onbewoonde hoeve uitgebrand bij een zware uitslaande brand. Buurtbewoners verwittigden omstreeks 1.30 uur de brandweer toen plots vlammen door het dak van het leegstaande gebouw sloegen. De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur vrij snel onder controle. Omdat op het adres nog steeds twee mensen ingeschreven waren, duurde het een tijdje vooraleer de hulpdiensten zeker waren dat niemand in het gebouw aanwezig was. Het was de zoon van het echtpaar dat er ingeschreven stond die kon meedelen aan de politie dat het echtpaar ondertussen bij hem inwoont. Omdat het een erg oud gebouw was met een oude constructie, waagde de brandweer het niet om in de hoeve zelf te gaan om te blussen uit gevaar voor instorting. De hoeve, die te koop staat, werd zo goed als volledig verwoest door de brand. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. De elektriciteit was nog niet afgesloten in het gebouw, mogelijk ligt een kortsluiting aan de oorzaak. Door de brand was de Vichtseweg in Nieuwenhove een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.